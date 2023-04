In Spagna – Vertice Barcellona-Inter, ecco i 3 difensori che interessano ad Ausilio

L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo "Sport", dietro il recente viaggio di Piero Ausilio nella Ciudad Condal ci sarebbe la necessità della società nerazzurra di rinforzare la difesa - che perderà di sicuro Skriniar - senza investire troppo, magari approfittando di qualche esubero. In particolare il ds dell'Inter si sarebbe informato su Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia.