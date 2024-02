Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 4-0 contro l'Inter: "Secondo tempo non l'ho visto neanche male, poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento, e la partita è degenerata. Non è stata una partita di Serie A, ma ho avuto la sensazione che stiamo bene, che siamo pronti per le prossime. Quella di oggi la archiviamo. Chiaro che uno vede il risultato e lascia perplessi chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per la prossima".