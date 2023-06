GdS – Inzaghi ha incartato Guardiola, ha fatto un figurone. Ecco perché non ha vinto

Simone Inzaghi ha incartato Guardiola, per ammissione dello stesso Pep. Se la reputazione del nostro calcio, bandito da due Mondiali, ha accusato un calo notevole, quella dei nostri tecnici è rimasta alta. Da Ancelotti, il più vincente, campione uscente in Champions, a De Zerbi, protagonista di un'ottima stagione in Premier. A Istanbul, Inzaghi ha fatto un figurone. Ha invertito i copioni: specie nel primo tempo, ha cercato il dominio costringendo Pep chiudere barricato dietro, come un italiano. In coda a una stagione sofferta, l'Inter ha maturato una personalità da grande e una sicurezza tattica che ha rimpicciolito il City. Raramente in stagione, i campioni di Premier e di FA Cup erano stati costretti a tanto equilibrio. Inzaghi ha educato linee di gioco perfette, codificate, ma anche la duttilità che serve per cambiare qualcosa in base all'avversario. Come a Istanbul per incartare Pep. Le individualità sono cresciute, specie quelle italiane. Dimarco più di tutti.