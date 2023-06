Correa sarà ceduto, lo cercano in Germania. Inter cerca il sostituto: due i profili

"Il Tucu sarà ceduto, ha fallito su tutti i fronti. Un’estate fa Inzaghi decise di puntare su di lui e di dire no a Dybala, ora l’addio non è in discussione. L’Inter cerca altro. Lo cercano in Germania: nell’Hertha gioca il belga Lukebakio, profilo seguito da tempo: costa 10 milioni, non poco. Come è stato seguito lo statunitense Balogun, di proprietà dell’Arsenal, quest’anno protagonista al Reims: è un’altra idea. L’attacco cambierà. L’Inter cerca altri gol, anche per dimenticare Istanbul", spiega La Gazzetta dello Sport.