EDICOLA / TS: Gudmundsson, assist alla Juve. “In Italia resto volentieri”

Gudmundsson, assist alla Juve. Questo è il titolo principale di TuttoSport che riporta le parole del giocatore del Genoa: "In Italia rimango volentieri. La Premier un sogno, ma ora ho scoperto il vostro Paese e non ho nessuna fretta di andarmene. E se lascerò il Genoa...", aggiunge il giocatore. Con il club rossoblù - spiega TS - si apre un asse per l'asso. In ballo anche Frendrup e i giovani bianconeri. Il calciatore da tempo viene associato anche all'Inter.