Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni la situazione di Mourinho alla Roma dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Lazio e non solo:

Pioli sbaglia gli appuntamenti importanti. E' al capolinea?

"E' una sconfitta che ti toglie dalla Coppa Italia, che doveva essere un obiettivo. Lo avevo detto, credo che il suo ciclo sia finito e a fine stagione le strade si separeranno. Veniva da una buona striscia positiva in mezzo alle difficoltà, non mi è dispiaciuta ieri ma le difficoltà non le puoi sempre sostenere. Gli episodi hanno condannato ieri il Milan, che poteva fare un altro tipo di partita però".