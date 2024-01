Rocchi: “Facciamo doveroso mea culpa ma pretendiamo rispetto. Nel girone di ritorno…”

"Vogliamo sentenze dure da parte della giustizia sportiva, non possiamo porgere l'altra guancia sempre. Il mio sogno sono le giornate con zero espulsi dalle panchine e zero espulsi per protesta. Abbiamo inserito giovani nuovi, stiamo facendo un lavoro di supporto tecnico e mentale. Siamo convinti che nei prossimi 2-3 anni avremo varisti molto buoni. Meno turnover sugli arbitri nel girone di ritorno? Sì cercherò di mandar fuori quelli che vedo nella miglior condizione psicofisica, andranno in campo e al monitor i migliori. 78 errori non sono un bel numero, ma averne riparati tantissimi è un risultato importante"