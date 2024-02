"Semplice da dire: Inter più forte sull’Atletico, Napoli sotto il Barça, Lazio da missione impossibile col Bayern. Si comincia con Sarri contro Tuchel nel momento migliore: dopo la sosta invernale, i tedeschi sono caduti con il Werder, che non vale la Lazio, e sabato il Leverkusen, ko terribile. La leadership in Bundesliga è stata messa in discussione dal Borussia l’anno scorso e ora sembra persa. C’è una corrente anti Tuchel. La Lazio può puntare sull’aspetto psicologico, non avendo niente da perdere. Meno rassicurante la situazione del Napoli: quello di Spalletti non esiste più, da Garcia a Mazzari non è cambiato molto se non il sistema tattico, e l’unica cosa positiva è stata trovare un Barcellona in uno dei momenti più delicati della sua storia. Xavi ha dato le dimissioni a tempo e il Camp Nou è un cantiere. Ma servono svolta e scelte definitive. L’Inter è la squadra cresciuta di più con l’Arsenal, ha la consapevolezza di essere più forte, resistere al City ha fatto scattare la molla. Pochi però conoscono i meccanismi nerazzurri come Simeone: se Morata è out, sarà altra vita", scrive La Gazzetta dello Sport.