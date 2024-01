Inter, atterraggio Riad con la brutta notizia Juve. Lautaro capitano anche in viaggio

"Alla fine di 4 ore e 40 di volo con Qatar Airways, probabile main sponsor del futuro, l’Inter ha rivisto prima il deserto e poi lo skyline futurista di Riad. Uno sbarco giusto in tempo per seguire cosa accadeva a Torino. I nerazzurri sono in trasferta saudita per vincere la terza Supercoppa in tre anni, ma il focus resta il corpo a corpo in campionato. Il primo gol di Vlahovic, ad esempio, è caduto mentre la squadra era in pullman verso l’hotel, lo stesso occupato nel 2023, quando la coppa fu vinta col Milan. Pure durante il viaggio Lautaro ha fatto il capitano: è andato lui a salutare l’equipaggio in nome di tutta la compagnia", spiega La Gazzetta dello Sport.