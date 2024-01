Garlando: “Supercoppa? Inzaghi dovrà badare a vincere, ma anche al risparmio energetico”

Lo staff di Simone dovrà valutare gli effetti dello sbalzo termico e della fatica e calibrare il turnover per ridurre l’esposizione agli infortuni, anche perché, delle quattro, l’Inter è quella attesa dalla ripresa più impegnativa: Fiorentina, Juve, Roma. Già, al Franchi, mancherà lo squalificato Calhanoglu. Vero che la coperta nerazzurra è lunga e di qualità, ma è anche vero che tra certi titolari e le alternative c’è troppa differenza. Inzaghi dovrà badare al risparmio energetico, ma prima di tutto a vincere. Il largo successo sul Milan, un anno fa a Riad, aiutò a vincere anche i derby successivi della stagione, specie i due di Champions. E infine ci sono le voglie del collezionista Inzaghi: 12 trofei nazionali da giocatore e allenatore, 4 con l’Inter nelle ultime due stagioni, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Vuole il quinto trofeo che gonfierebbe ulteriormente la capolista agli occhi della Juve".

