"Rispetto alla gara di andata, Simone Inzaghi cambierà un solo titolare: Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian. Scelta che trae linfa proprio da quanto visto a San Siro quando l’ingresso dell’olandese a venti minuti dalla fine ha spento l’intraprendenza di Samuel Lino, evidentemente in difficoltà contro la fisicità dell’interista". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile formazione nerazzurra per la sfida di questa sera.

"Siccome il brasiliano era stato l’unica vera spina nel fianco per la difesa nerazzurra, Inzaghi ha deciso di porre un freno già in avvio al potenziale pericolo, avendo in Darmian uno straordinario jolly da sfruttare nei cambi. I ragionamenti fatti da allenatore e staff considerano (ovviamente) la possibilità che si possa arrivare ai supplementari: per questo motivo nella partita a scacchi con il Cholo Simeone vanno pure considerati gli slot legati alle sostituzioni", spiega il quotidiano che aggiunge come Darmian possa anche giocare a sinistra, in caso di necessità, e perciò risulta essere più utile a gara in corso.