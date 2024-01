"Oggi rappresentano sul campo il meglio che il made in Italy possa mostrarci. Domenica non sarà un derby scudetto. Lunga la strada: l'Inter deve battersi anche in Champions per soddisfare il rango appena acquisito. La Juve avrà l'intralcio della coppa Italia. L'Inter ci ha dimostrato di essere forte. La Juve di essere rampante. Entrambe sono la miglior dimostrazione dell'essere squadra", precisa il quotidiano.