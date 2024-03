"La Juventus nel 2013-14 dopo 26 giornate aveva 69 punti ovvero quanti ne ha adesso la formazione di Inzaghi. I nerazzurri, dunque, sono in linea con quella cavalcata vincente e dalla loro parte hanno il fatto di aver già giocato nel girone di ritorno contro avversarie del calibro di Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina. Questo non vuol dire che la strada sia in discesa perché sul loro cammino restano, tanto per fare solo qualche esempio di big, Napoli, Milan, Lazio e la sorpresa Bologna".