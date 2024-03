Un ciclo vincente, con Inzaghi al comando: è questo il desiderio dell'Inter, che punta a stabilizzarsi al top in Italia e in Europa con l'attuale tecnico ancora in panchina. L'allenatore nerazzurro è apprezzato da tutto l'ambiente, e proprietà e dirigenza vogliono blindarlo per dare continuità al progetto: l'attuale contratto scade nel giugno del 2025, ma la volontà comune è quella di proseguire insieme.