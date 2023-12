Inter, ottavi di Coppa Italia da record a San Siro: oltre 65mila spettatori al Meazza

Nonostante la fredda serata, i tifosi dell'Inter hanno riempito ancora una volta San Siro per supportare la squadra

Serata negativa per l'Inter che patisce ancora una volta il Bologna ed esce dalla Coppa Italia. I nerazzurri si fanno rimontare nei supplementari e salutano la Coppa dopo averla vinta nelle ultime due edizioni. Una nota positiva nella serata c'è.

Come riporta La Gazzetta dello Sport "Ieri a vedere Inter-Bologna c’erano 63.519 spettatori, record storico per un ottavo di Coppa Italia. Superato il primato precedente di Roma-Genoa, ottavo della scorsa edizione di Coppa: quel 12 gennaio 2023 all’Olimpico erano “solo” in 60.334".