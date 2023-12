Mediaset – Lautaro lascia San Siro zoppicando. Ma c’è ottimismo: non previsti nemmeno esami

L'importante è che oltre al danno non ci sia la beffa. Perché l'eliminazione dalla Coppa Italia, dopo una gara comunque fatta bene, sicuramente brucia. Ma i tifosi dell'Inter sono molto preoccupati dopo aver visto il capitano, Lautaro Martinez, toccarsi la coscia, rimanere in campo, poi richiedere una fasciatura quando è stato sostituito e aveva anche le mani in faccia.