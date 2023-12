Inter, Inzaghi: “Incazzati neri, questa sconfitta ci servirà. Lautaro? Per sabato…”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha commentato in sala stampa il risultato di Inter-Bologna di Coppa Italia di stasera. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Lautaro? Ha questo affaticamento, che sembra abbastanza sotto controllo, poi bisognerà vedere le prossime ore. Giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Cercheremo di recuperare Sanchez per il Lecce e vedremo la condizione di Lautaro come andrà".