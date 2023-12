Thiago Motta: “Bologna, partita completa. Arnautovic? L’Inter era opportunità”

-Etichettato come allenatore del momento, cosa aggiunge questo passaggio del turno al suo momento?

Ringrazio di vivere questo momento fantastico. Ringrazio per gli elogi per me e per i miei ragazzi, sono loro che vanno in campo come oggi, con la consapevolezza e la convinzione del perché siamo in un momento così. Dipende dal lavoro, si impegnano al massimo ogni giorno. Ci sono problemini sempre, ma i ragazzi non si lamentano mai, continuano a lavorare e si meritano una vittoria come quella di questa sera, per il lavoro che fanno. Siamo un gruppo fantastico, adesso dobbiamo recuperare e pensare all'Atalanta.

-Hai lasciato partire Arnautovic perché avevi Zirkzee?

No, Marko è stata una scelta anche sua perché voleva tornare all'Inter. Ha fatto grandi cose qui, ma era un'opportunità per lui. Come allenatore non è facile ma come amico era la cosa giusta da fare ed è la cosa giusta. Gli auguro tutto il bene del mondo e darà una grande mano all'Inter. Joshua sta dimostrando un lavoro fantastico non solo in partita, dentro e fuori dal campo. Deve continuare così.

-Nella tua carriera da calciatori grandi allenatori, chi ti ha influenzato?

Tutti mi hanno lasciato qualcosa di importante, sicuramente la passione per questo gioco, il rispetto per il lavoro. I miei allenatori hanno fatto cose straordinarie e continuano a farle. In comune tutti hanno passione e li ammiro, ho avuto la fortuna di averli e li ringrazio tutti.

Fonte: Mediaset

