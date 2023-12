Champions – Inter-Real Sociedad, arbitra lo svizzero Scharer: la designazione completa

Una sfida che i nerazzurri devono vincere per centrare il primo posto nel girone e sperare in un sorteggio più morbido in vista degli ottavi. Il fischietto elvetico - per lui è la seconda volta che arbitra i nerazzurri dopo Plzen-Inter 0-2 del 13 settembre scorso - sarà coadiuvato dagli assistenti Bekim Zogaj e Jonas Erni mentre il quarto uomo è Lionel Tschudi.