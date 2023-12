Perez atterra Lautaro, Cesari: “È un rigore solare, era sfuggito all’arbitro”

Il rigore che Calhanoglu ha segnato contro l'Udinese, quello che ha sbloccato la partita, se lo è procurato Lautaro Martinez, sfuggito in area a Perez e molti hanno sollevato dubbi sulla validità del penalty. Non era stato dato in un primo momento dall'arbitro Di Bello, piuttosto indietro rispetto al punto del contatto, che è stato però richiamato dal VAR e una volta viste le immagini ha optato per il fallo in area.