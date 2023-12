Dimarco: “Juve? Pensiamo a noi stessi o rischiamo di perdere punti come due anni fa”

"Ti diverti di più quando sei sempre in movimento, cerchi di creare linee di passaggio per i compagni. E' tutto più facile con una squadra così forte e con giocatori di qualità. Io cerco di dare il massimo in partita e allenamento, se segno sono contento, se fanno gol i compagni sono contento lo stesso. L'importante è tenere questi ritmi e fare questi risultati"

Testa a testa con la Juve

"Al di fuori penso sia bello, all'interno non è facile. Non dobbiamo fare l'errore di guardare gli altri, se iniziamo a pensare agli altri magari perdiamo punti per strada come successo due anni fa"