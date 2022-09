Moviola Plzen-Inter, CdS: ”Scharer troppo indulgente, il Var lo aiuta. E Barella…”

Vittoria facile per l'Inter in quel di Plzen grazie ai gol di Dzeko e Dumfries. Non è stato un match semplice, invece, per l'arbitro

Vittoria facile per l'Inter in quel di Plzen grazie ai gol di Dzeko e Dumfries. Non è stato un match semplice, invece, per l'arbitro tanto che il Corriere dello Sport ha delle annotazioni da fare: ''Lo svizzero Schärer parte con un giallo a Sykora, ma c’è molta indulgenza nel provvedimento: poteva starci il rosso diretto, per la trattenuta su Dumfries (che però non è in possesso del pallone, come spiega l’arbitro) lanciato a rete. L’errore, corretto dal Var, è più grave nel secondo tempo quando valuta solo da ammonizione il fallo di Bucha su Barella: richiamato, Schärer, opta per il rosso perché il centrocampista del Viktoria Plzen entra sulla tibia dell’avversario. Dumfries fa ammonire anche Jemelka, che gli stampa i tacchetti sulla gamba. Corretta pure l’ammonizione recapitata a Kalvach, che travolge Mkhitaryan colpendolo peraltro al volto con una sbracciata. Arto rigorosamente attaccato al corpo, invece, per lo stesso Kalvach sulla punizione dal limite di Brozovic: non può esserci il rigore. Rischia qualcosa Barella, nel primo tempo, per l’entrata a gamba alta su Jemelka''.