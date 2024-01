Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana che l'Inter deve subito rimettersi al lavoro per preparare la cruciale trasferta di Firenze

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana che l'Inter deve subito rimettersi al lavoro per preparare la cruciale trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Scrive Il Giornale:

"Il prossimo turno, l’ultimo prima della sfida diretta, è nodale: Juventus in casa contro l’Empoli al sabato e Inter in trasferta a Firenze la domenica sera. Senza gli squalificati Barella e Calhanoglu. Restare a -1 sembra il massimo delle aspirazioni per Inzaghi. Con in più, le fatiche di Riad da metabolizzare".