Sky – Inter, da Acerbi al centrocampo e Lukaku-Correa: la probabile formazione

Dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo: ecco le novità di formazione che prepara Simone Inzaghi per Roma-Inter

Dopo le vittorie con Lazio e Verona, l’ Inter torna in campo contro la Roma all’Olimpico. Simone Inzaghi - fa sapere Sky Sport - prepara diversi cambi di formazione rispetto all’infrasettimanale. Dalla porta all’attacco, passando per difesa e centrocampo, ecco le novità pronte.

“Passando alle probabili scelte di Inzaghi, l'Inter scenderà in campo col 3-5-2. In porta ci sarà Onana, davanti a lui Darmian, Acerbi (favorito su De Vrij) e Bastoni. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanolgu (in vantaggio su Mkhitaryan), con Dumfries e Dimarco sulle fasce. In attacco la coppia formata da Lukaku e Correa (favorito su Lautaro Martinez)”, si legge.