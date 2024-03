Jacobelli: “Inter tra le squadre più forti d’Europa. Ieri arbitro molto male”

Xavier Jacobelli commenta la vittoria di ieri sera dell’Inter contro il Genoa a San Siro. Ecco le parole del noto giornalista: “Caos arbitri Inter-Genoa? E' una questione di inadeguatezza tecnica di alcuni fischietti designati da Rocchi. La partita di ieri è stata diretta molto male e deve essere fermato e dare spazio ad altri arbitri che hanno bisogno di crescere. Sappiamo come ci sia un regime di concorrenza tra i vari arbitri ma il principio base di scelta è che il migliore vada in campo. Non sembra che sia così però, perché da inizio campionato vediamo errori. All'interno della categoria arbitrale c'è una parte che è recalcitrante alla tecnologia. Stiamo entrando nel vivo della stagione e c'è un evidente stato di forma precario della categoria”.