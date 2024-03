L'ultima amichevole dell'Argentina ha regalato grandi sorrisi in casa Inter: Lautaro ha ritrovato il gol, grandi giocate per Carboni

"Il presente e anche il futuro in una notte soltanto. La vittoria in amichevole dell’Argentina contro il Costa Rica ha regalato un sorriso all’Inter, che in un colpo solo ha ritrovato Lautaro all’appuntamento con il gol in nazionale e scoperto Valentin Carboni tra i grandi con la maglia dell’Albiceleste". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sul rendimento dei due nerazzurri con la maglia dell'Argentina. Tutto è successo nella mezz'ora finale contro il Costa Rica, con Lautaro a segno dopo 6' dal suo ingresso in campo e Valentin che ha strappato applausi con un paio di giocate di grande personalità.