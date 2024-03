L'Ucraina elimina l'Islanda alla quale non basta il quarto gol in due partite di Gudmundsson, che ha sbloccato il match al 30' con una grande conclusione da fuori. Il gol Tsygankov al 54' pareggia i conti per gli ucraini che la vincono grazie ad una rete di Mudryk a 6' dalla fine. Ucraina che finisce nel gruppo E assieme a Belgio, Slovacchia e Romania. Rigori fatali per il Galles con James che commette l'errore decisivo. Vince e passa la Polonia che finisce nel gruppo D assieme a Olanda, Austria e Francia