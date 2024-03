Inter, sto tornando da te. Cuori nerazzurri da Lautaro sull’aereo verso l’Italia

Nella vittoria per 3-1 della Selección nell'amichevole disputata a Los Angeles contro la Costa Rica c'è anche lo zampino di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, proprio nel momento in cui lo stavano criticando per il digiuno da gol soprattutto con la maglia della Nazionale, ha puntato dritta le corna del Toro verso il portiere avversario e ha fatto centro. Ed è pure entrato tra i dieci migliori marcatori della storia dell'Argentina.

Il club nerazzurro lo aspetta alla Pinetina perché c'è da riprendere il cammino interrotto dopo l'eliminazione dalla CL e il pari col Napoli. C'è una seconda stella da conquistare, con lui da protagonista assoluto per i 23 gol segnati e 4 assist, in 26 presenze, in Serie A (In tutte le competizioni sono 37 le presenze, 26 i gol totali e cinque gli assist). Lauti è già concentrato sulle prossime sfide e dall'aereo che lo riporterà in Italia si rilassa con Netflix e manda a tutti cuori nerazzurri. Un messaggio che significa 'sto tornando da te, Inter'. Giusto per chiarire cosa c'è ora nella sua testa.