Inter, Lautaro in panchina come a Salisburgo. In caso di guai primo cambio offensivo

Inzaghi concederà un turno di riposo ai giocatori che finora sono stati più tempo in campo. Tra questi anche il capitani Lautaro Martinez, decisivo anche domenica sera allo Stadium contro la Juve. Ma non è detto che l'argentino non possa tornare utile a gara in corso.

"L’ultima volta che aveva iniziato in panchina una partita di Champions, a Salisburgo, le cose si stavano mettendo maluccio: l’8 novembre è servito il suo ingresso per far diventare aritmetica la qualificazione. In Austria Lautaro Martinez, inizialmente risparmiato, ha cambiato la partita in 22’: sono bastati per dare una scossa a tutta la compagnia e segnare il rigore dello 0-1. Inzaghi gli ha ritagliato lo stesso compito anche a Lisbona: in caso di guai, il capitano sarà il primo cambio offensivo. E ad accompagnare l’argentino una statistica squillante: nessun altro in questa Champions monopolizza l’attacco della propria squadra come lui. Ha effettuato 21 tiri, il 34% delle conclusioni dell’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport,