Mauri: “Lautaro superiore ad Osimhen. Colpani? All’Inter non giocherebbe”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Stefano Mauri, ex centrocampista, è tornato così su Juve-Inter di domenica sera: “Il gol del pareggio dell’Inter è chiaramente un errore dei difensori juventini, ma va elogiato il movimento di Lautaro che ha dimostrato di essere un grande giocatore. In questo momento è il miglior attaccante del campionato, forse anche superiore a Osimhen. Poi dipende molto dalla squadra in cui vanno a giocare. Colpani? Mi piace molto, ha talento e qualità. Ma non saprei dove possa giocare in una squadra come l’Inter che ha grandi giocatori in quel ruolo. Credo possa avere dei problemi anche ad inserirsi in Nazionale“.