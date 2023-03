Mancini: “Oriundi? Critiche lasciano il tempo che trovano. Retegui? Se verrà in Italia…”

Intervistato da Sky Sport a margine dell'evento 'Finale per il Cuore' a Santa Severa, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così: "Noi abbiamo una vecchia guardia a detta di molti ma non per me, purtroppo giocano tante partite e purtroppo quando arrivano in Nazionale sono veramente stanchi, è questa la problematica. Quando si deve preparare un evento importante, i giocatori ci sono. Stiamo inserendo giovani ma c'è bisogno di tempo"

"Se li trovassimo in Italia, saremmo più felici. Come a noi sono stati portati via giocatori che avevano fatto le giovanili, purtroppo è così. Tra le prime 7 di Serie A, solo la Lazio ha un centravanti italiano. Se gli altri non ce l'hanno, avremo qualche problema o no? Ognuno dica quello che vuole, le critiche lasciano il tempo che trovano. Se troviamo oriundi validi, li valutiamo e li seguiamo. Se li trovassimo in Italia sarebbe più semplice. Retegui è giovane e ha bisogno di tempo, se verrà a giocare in Europa o in Italia come leggo sarà un vantaggio"