CdS – Inter, a giugno profondo rinnovamento: possibile risparmio di 40 milioni

Diverse le situazioni da affrontare la prossima estate per il club nerazzurro chiamato a gestire al meglio una possibile rivoluzione

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa luce anche sulla grande sfida che attende l'Inter per la prossima estate. "Sul piano tecnico, il management dovrà gestire un rinnovamento profondo, dettato dalle numerose scadenze contrattuali. Sarà fatta - caso per caso - la scelta se impegnarsi nel rinnovo o accompagnare all’uscita", si legge sul quotidiano. E infatti a lista è piuttosto lunga: "A giugno scadranno Skriniar, De Vrij, Gagliardini, Dzeko, D’Ambrosio, Handanovic, Cordaz oltre ai prestiti di Acerbi, Lukaku e Bellanova. Nel frattempo, ci sono scadenze nel 2024: soprattutto Bastoni e Calhanoglu che il club vuole rinnovare".