Cassano: “Non vorrei essere al posto di Mancini. Su Retegui e chi vuole Pinamonti…”

Il secondo gol in due partite di Retegui, ma non soltanto: ecco le dichiarazioni di Cassano sulla vittoria di ieri dell'Italia

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha commentato così la vittoria dell’Italia a Malta: “Retegui ha fatto due gol in due partite, su tutto il resto c’è da lavorare. Ma i gol dell’attaccante intanto Mancini li ha trovati. Mi prendo il suo gol e i 3 punti, l’unica cosa buona della partita di Malta.

E io dico che dobbiamo supportare Mancini, che ha fatto un miracolo con l’Europeo. Lo affiancherò, ma non vorrei stare al suo posto ecco. Scamacca in 30 minuti non ha preso palla. Graziani vuole Pinamonti in Nazionale? Ma se non gioca a Sassuolo, non la prende mai, fa panchina”, le sue dichiarazioni.