Polemiche arbitrali? Così Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato a TMW Radio. “È vero, ci sono stati diversi errori. Bisogna comunque uscire dall’equivoco che ci sia un disegno dietro. Semplicemente ci sono troppi errori, forse perché ancora questa generazione di arbitri non sta riuscendo a gestire bene la tecnologia. Gli errori poi sono spesso di valutazione, come in occasione di ieri per il rigore dell’Inter. Ora si sta lavorando per risolvere questi problemi, per quanto è evidente che non possano scomparire dal nulla. In ogni caso anche all’estero le cose non vanno bene, basti pensare a quel che è successo in Spagna tra Valencia e Real Madrid. Detto ciò non possiamo pretendere che non ci siano discussioni sul tema dell’interpretabilità”, le sue parole.