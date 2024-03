Marelli: “Non c’è rigore su Barella, Frendrup tocca il pallone. Ammonizione a Lautaro inesistente”

In collegamento a DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato così degli episodi più discussi di Inter-Genoa. “Partita negativa dell’arbitro. L’episodio su cui si discuterà è il rigore assegnato in campo e poi confermato dopo il check. Frendrup interviene sul pallone, lo tocca nettamente, poi c’è uno scontro di gioco. Non c’era modo di evitare l’impatto. L’arbitro giustamente viene richiamato dal Var, poi non so per quale motivo decide di confermare la sua decisione. L’ammonizione di Lautaro è totalmente inesistente, non eccessiva, non c’era proprio”.