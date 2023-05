Repubblica – Inzaghi, ultimo km ricco di possibilità. Momentum Inter migliore del Milan

Momento decisivo della stagione per l'Inter. Oggi sfida importantissima in ottica Champions all'Olimpico in casa della Roma e mercoledì l'andata delle semifinali di Champions contro il Milan. Inzaghi sa che la squadra sta bene, ma serve una risposta forte nei prossimi impegni.

"A seguire, Roma-Inter mette di fronte una squadra severamente colpita dagli infortuni e la grande più in forma del momento. Mourinho centellina Dybala fra Inter e Bayer, è il suo passepartout per le aree avversarie ma non sa quanta benzina abbia ancora nel serbatoio. Stando alle ultime dichiarazioni, viene da pensare che questo convulso finale sarà dirimente per la permanenza di Mou, che in realtà non pensa più all’Europa League come un’alternativa, ma ne ha fatto l’obiettivo principale", scrive Repubblica.