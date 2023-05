CdS – Inter-Inzaghi, uno scenario si fa largo: “In questi mesi tra Simone e i dirigenti…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare del futuro di Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano, a causa di rapporti interni non idilliaci, l'allenatore potrebbe lasciare Milano anche in caso di vittoria della Champions League:

"Peraltro, sono diversi gli elementi in comune tra l’avventura nerazzurra di Simone e quella di José. Tanto per cominciare la durata. Perché, al di là di tutto, e dopo quanto accaduto, è difficile immaginare che Inzaghi possa andare oltre questa stagione. Pure in caso di trionfo in Champions: questione di rapporti interni".