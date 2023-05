Montella: “Roma, traguardo storico. Contento per il Napoli. Milan? Grande stagione”

ANSA) - ROMA, 29 MAG - "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me". Così Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor e doppio x di Roma e SIviglia, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio 1, sulla finale di Europa League di Budapest del prossimo 31 maggio. Proprio sulla panchina del Siviglia, Montella sconfisse il Manchester United di Mourinho: "Ma non era una finale - aggiunge con una battuta Montella - Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a Roma ha raggiunto due finali europee in due anni. È un genio".