Inter, Inzaghi prepara il piano anti-City: una parola risuona Appiano da giorni

"Al video si setacciano le (poche) volte in cui gli alieni di Pep hanno faticato e c’è sempre una costante: inutile mettere il pullman davanti alla porta perché Haaland sfonda anche quello, ma una difesa attenta e una ripartenza rapida dopo il recupero palla può far malissimo. Del resto, è ciò che è tornata a fare l’Inter riallacciando in parte il filo con la precedente epoca contiana. Per primo lo ha detto Romelu Lukaku, che in questo piano anti-City è altamente strategico, a partita in corso o magari pure dall’inizio".