Inter, oggi Cda: si parlerà anche dello sponsor. Finale? Questa l’ipotesi. Prossimo anno…

Oggi in casa Inter ci sarà un nuovo Cda dove si parlerà anche del capitolo sponsor. Dopo la grana Digitalbits, l’Inter è rimasta senza main sponsor e probabilmente, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche nella finale di Champions scenderà in campo senza marchi sul petto.