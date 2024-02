«Il fattore Lautaro nel derby d'Italia sarà determinante, perché l'argentino sposta in qualità e ha grande influenza sui suoi compagni. Poi per leadership in questo momento è molto superiore a Vlahovic. L'argentino ha trovato una continuità di prestazione. Non mi aspettavo la frenata sul rinnovo del capitano nerazzurro, mi sembrava già fatta da come si diceva. In ogni caso è da mettere in conto che arriveranno per lui grandi offerte. Il futuro di Inzaghi? Lo vedo più solido degli altri allenatori sulle panchine dei grandi club, più di Pioli al Milan e di Allegri alla Juve», ha concluso.