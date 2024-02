A Tutti bravi dal divano, su DAZN , i quattro ex calciatori protagonisti del programma, hanno fatto il loro pronostico su Inter-Juve. Montolivo, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ha parlato di un 1, di una vittoria per l'Inter e ha poi provato a indovinare il risultato: 2-1 per i nerazzurri, secondo lui.

Parolo invece pensa che sia la Juventus a vincere e che potrebbe essere decisivo Chiesa che entra dalla panchina: per l'ex giocatore della Lazio finisce 1-2 per i bianconeri. "Lo faccio un po' per la bellezza del campionato", ha spiegato ridendo anche perché inizialmente aveva detto "sarà x", pareggio. Due a due il risultato che potrebbe far segnare il tabellino al novantesimo secondo l'ex attaccante bianconero Alessandro Matri. Valon Behrami invece ha messo la sua fiche sulla squadra di Inzaghi: "Per me finisce 1-0".