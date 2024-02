In casa Juve Rabiot è recuperato al 100% e partirà titolare contro l'Inter. L'unico dubbio per Allegri è relativo al compagno d'attacco di Vlahovic: ballottaggio Chiesa-Yildiz.

