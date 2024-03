Se la difesa è un bunker invalicabile, quest'anno l'Inter lì davanti è un vero luna park, che fa godere i tifosi nerazzurri allo stadio come in tv

Per gol segnati e differenza reti, infatti, la squadra di Inzaghi è al vertice in Europa e a livelli storici se si considera la Serie A: