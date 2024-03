Biasin: "L'estate scorsa sono successe un sacco di cose, a un certo punto l'Inter non aveva il portiere. Doveva trovare il sostituto di Lukaku, normale avere opinione differente. L'Inter vince poi un sacco di partite, allora tutti quanti iniziano a dire che è la più forte, dimenticandosi quello che si diceva in estate. C'era gente che diceva che l'Inter era da quinto posto in classifica. C'è anche chi ha fatto peggio: c'è chi diceva che l'Inter a inizio anno era prima perché aveva un calendario favorevole. Io dicevo che al netto di una rosa molto completa fatta di 11 titolari e 11 alternative tutte allo stesso livello, secondo me la Juve senza le coppe poteva avere un passo superiore. Non abbiamo sbagliato né io né Allegri, ma l'Inter e Inzaghi hanno fatto meglio del previsto".