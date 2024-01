Pessina: “Pochi punti con le big: stimolo. Sappiamo come mettere in difficoltà l’Inter”

Matteo Pessina, prima della sfida con l'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida che si giocherà tra poco a Monza . «Pochi punti con le big? Forse lo stimolo più grande e non essere riusciti a fare tanti punti non abbiamo però perso contro quelle sotto di noi», ha sottolineato il calciatore di Palladino.

«Questo ci dà stimolo a dover fare di più contro le big, vengono qui, non è facile per noi né per loro, abbiamo preparato bene la partita e sappiamo cosa fare per mettere i nostri avversari in difficoltà», ha concluso il calciatore.