Monza-Inter, le UFFICIALI: gioca de Vrij al posto di Acerbi, Darmian a destra

Confermate le anticipazioni della vigilia in merito alla formazione ufficiale dell'Inter contro il Monza. In difesa c'è de Vrij al posto di Acerbi mentre Pavard e Bastoni completano il tridente arretrato. A destra spazio a Darmian, a sinistra Dimarco: confermato il tridente in mezzo con Barella e Mkhitaryan mezzali e Calhanoglu regista. In attacco la ThuLa.