L'ex nerazzurro, che ha segnato al Milan nel week-end, ha parlato anche di una possibile convocazione per l'Europeo

Non ha battuto ciglio quando gli hanno chiesto del pareggio col Milan in chiave scudetto per l'Inter. Ha detto di essere concentratissimo sulla classifica, difficile, del Sassuolo. L'ex attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti ha parlato anche di una sua possibile convocazione all'Europeo con l'Italia di Spalletti.