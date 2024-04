Il Milan non va oltre il pari a Sassuolo: finisce 3-3. Inter a +13 con una gara in meno

Finisce 3-3 tra Sassuolo e Milan: rossoneri a -13 dall'Inter, che può portarsi a +16 in caso di vittoria con il Cagliari stasera

Finisce 3-3 tra Sassuolo e Milan . Primi 10 minuti da incubo per i rossoneri, che vanno sotto 2-0: di Pinamonti e Laurienté le reti. Poi accorcia le distanze Leao, prima del 3-1 firmato ancora da Laurienté. Torna a una lunghezza di distanza la squadra di Pioli con Jovic, prima del 3-3 realizzato da Okafor.

Il Milan è così a -13 dall'Inter capolista, che deve ancora giocare contro il Cagliari. In caso di vittoria questa sera a San Siro, i nerazzurri andrebbero a giocare il derby di lunedì prossimo con due risultati su tre per diventare campioni d'Italia per la 20esima volta (pari e vittoria).