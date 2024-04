Pinamonti è arrivato in doppia cifra con il gol al Milan: ecco la sua risposta a Dazn in merito allo scudetto (sempre più vicino) dell'Inter

Con il gol al Milan, Andrea Pinamonti è arrivato in doppia cifra: 10 gol e un assist per l'ex Inter con la maglia del Sassuolo. Giorgia Rossi, giornalista di Dazn, ha chiesto proprio a Pinamonti, a margine dell'intervista post partita, che effetto gli faccia il fatto che l'Inter stia per vincere lo scudetto.